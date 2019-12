La giornata calcistica. FC Messina, che balzo! Bene il Sant’Agata. Acquedolci ancora capolista

In Serie D fa scalpore il pareggio interno del Palermo. Lo 0-0 contro il Troina rilancia le ambizioni del Savoia che adesso dista dai rosanero soltanto tre punti. Sul fronte peloritano, bel balzo in avanti dell’FC Messina che, nonostante le tante assenze, batte di misura il Roccella grazie a un gol di Coria al quarto d’ora. Va male all’Acr Messina che cade per 2-1 in casa del Giugliano. Rossetti sbaglia un calcio di rigore. Nel dopo gara, durissimo sfogo del tecnico Karel Zeman che attacca l’arbitro.

In Eccellenza, il Città di Sant’Agata vince per 3-1 contro l’Enna e raggiunge il secondo posto a quota 30 punti, sei in meno della capolista Paternò che ha osservato il turno di riposo.

Nel girone C di Promozione, il Milazzo vince 2-0 in casa del Real Aci.

Nel girone B di Promozione, l’Acquedolci vince a Gioiosa per 1-0. Tre punti anche per l’Igea Virtus che consolida la piazza d’onore con un secco poker rifilato al Rocca di Caprileone. Vince anche la Santangiolese che difende il terzo posto piegando di misura e a domicilio per 1-0 la Nuova Rinascita. Resta in scia il Gangi che batte per 2-1 il Castelbuono, rallenta il Sinagra che pareggia per 1-1 in casa della Castelluccese. Sconfitta invece per il Due Torri che viene scavalcato dall’Acquedolcese Nebrodi, vittoriosa per 1-0. Negli anticipi del sabato, 3-3 tra Merì e Torrenovese, mentre la Stefanese ha battuto il Pro Falcone per 2-1.