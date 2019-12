I Vigili del Fuoco di Sant’Agata Militello sono intervenuti poco fa in Piazza Matteotti per mettere in sicureza l’albero di Natale.

Temendo la possibile caduta dell’albero a causa del forte vento che sta soffiando sulla costa tirrenica del messinese, la Polizia Municipale orlandina ha infatti recintato l’area circostante.

I Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, stanno vigilando sulla sicurezza della popolazione e stanno provvedendo alla sistemazione dei tiranti.