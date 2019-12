Anziano trovato morto nel bagno del Policlinico. Non si avevano tracce da qualche giorno

Si era recato giovedì scorso al Policlinico di Messina probabilmente per prenotare una visita e da allora non si sono avute più sue notizie. Il cadavere di un uomo di 83 anni, Ersilio Romeo, pensionato residente a Barcellona Pozzo di Gotto, è stato ritrovato oggi in uno dei bagni della struttura ospedaliera. Secondo una prima ricostruzione, aveva raggiunto il nosocomio di Gazzi, appunto per prenotare una visita nel padiglione F dove insiste il Centro Unico Prenotazioni. Intanto si sarebbe recato in bagno. E’ qui che, secondo le prime ipotesi, sarebbe stato colto da un malore che è risultato fatale. L’uomo non risultava ricoverato, nè aveva richiesto assistente o prenotato visite.