Sant’Agata Militello, simulato incendio su motonave. L’esercitazione al porto

Giornata di esercitazione e di addestramento ieri al porto dei Nebrodi per tutti gli Enti e soggetti coinvolti in caso di emergenze nelle aree portuali e concomitanti emergenze in mare di natura ambientale.

Coordinate dalla Guardia Costiera di Sant’Agata Militello, le operazioni sono scattate ieri mattina alle 10 a seguito del MayDay lanciato via radio dal Comandante della Motonave REC OIL IV, preposta al contrasto dei fenomeni d’inquinamento in mare, per un incendio generatosi in sala macchine.

Prontamente si è attivata la macchina degli interventi con il coinvolgimento diretto dei Vigili del Fuoco, Nucleo operativo d’intervento portuale, Carabinieri, Ufficio Tecnico Comunale, Protezione Civile, NOIS, Direzione dei lavori del porto, Polizia Municipale e Servizio 118, tutti operanti nel contesto santagatese e ciascuno intervenuto per i propri profili di competenza secondo le consolidate procedure d’intervento.

Tenuto conto anche di un possibile eventuale scenario di inquinamento derivante dalla fuoriuscita di idrocarburi, è stata impiegata la dipendente MV CP 832 che ha supportato via mare le attività di spegnimento dell’incendio e l’attivazione delle procedure antinquinamento.

L’esercitazione è risultata un test positivo per la verifica delle procedure di cooperazione tra gli Enti e soggetti preposti ed ha rappresentato una chiara risposta a beneficio di tutta la realtà marittima e portuale locale.