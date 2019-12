Messina, ennesimo incidente mortale: muore un 40enne

Ennesimo incidente mortale nella notte a Messina. A perdere la vita un uomo di quarant’anni, Elio Finocchiaro che, secondo una prima ricostruzione, mentre attraversava la via Torrente San Licandro a bordo del suo scooter avrebbe perso il controllo del mezzo su cui viaggiava e sarebbe sbalzato fuori dal sellino, finendo la sua corsa contro un palo della Pubblica illuminazione. Purtroppo i sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso, dato il forte impatto causato dalla caduta.

Sul posto la polizia e i vigili urbani che stanno tentando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.