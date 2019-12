Finisce l’alternanza scuola-lavoro dei ragazzi del liceo Lucio Piccolo ad Am Notizie

Si è appena concluso il periodo di alternanza scuola-lavoro di alcuni studenti delle classi quarte e quinte del liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando, all’interno della nostra redazione di Antenna del Mediterraneo.

I ragazzi sono entrati nel vivo della professione giornalistica, partendo dalle basi, nonché dalla scrittura di articoli per il sito web e di servizi per il TG, interfacciandosi con le nuove tecnologie.

Molto interessante, a parere degli studenti, anche il montaggio di servizi e la grande macchina della regia, da dove si registra il telegiornale e si predispone la messa in onda dei programmi della nostra emittente televisiva. Per alcuni del gruppo è stata la prima esperienza lavorativa, per coloro invece che si accingono a sostenere gli esami di Stato di V liceo, il periodo di alternanza servirà per capire che tipo di percorso universitario intraprendere al termine dell’ultimo anno.

Un grazie va quindi a Giorgia Ciraulo, Silvia Fazio, Gaia Mileti, Asia Reale, Miriam Pia Scolaro e Salvatore Olivo per aver fornito a tutta la redazione di Am Notizie l’occasione di diventare tutor durante questa loro esperienza formativa.