Atto aziendale ASP, buone nuove per gli ospedali del comprensorio

E’ stato definita la versione definitiva dell’Atto Aziendale dell’ASP di Messina, a seguito di un proficuo confronto con i Dirigenti dell’Assessorato Regionale per la Salute.

Tante le ulteriori novità rispetto alla prima versione fra le quali la più importante è certamente l’introduzione della Struttura Complessa delle Professioni Sanitarie Infermieristiche ed ostetriche.

“Ringrazio l’Assessore Regionale per la Salute Ruggero Razza e il Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica Mario La Rocca per avere accolto le nostre proposte – dice il Direttore Generale Paolo La Paglia – e averci permesso di valorizzare e dare giusta dignità e possibilità di progressione di carriera a tutto il personale delle professioni sanitarie, Infermieri, Ostetrici, Tecnici della Riabilitazione e della Prevenzione; abbiamo per la prima volta nella storia di questa provincia previsto la Struttura Complessa (UOC – Primariato) e anche cinque strutture semplici (UOS) per meglio coordinare tutte le indispensabili attività connesse svolte dal personale che affianca i medici negli ospedali e nel territorio. Relativamente ai servizi di prevenzione territoriale abbiamo anche voluto potenziare le attività di Screening della Mammella, del Colon Retto e della Cervice Uterina prevedendo la struttura complessa “Centro Gestionale Screening”.