Sant’Agata Militello, tre arresti per detenzione di droga

Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Sant’Agata di Militello hanno arrestato in flagranza di reato tre giovani santagatesi per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso.

I militari avevano notato un’auto con a bordo i tre giovani – i fratelli R.M., 33enne e R.M., 30enne, già noti alle forze dell’ordine ed il 26enne R.A – procedere lentamente prima della barriera di pedaggio. Quando si sono accorti della presenza della pattuglia, subito hanno effettuato la retromarcia, simulando di avere sbagliato uscita. Da qui si è deciso di controllare il veicolo, identificando i tre occupanti, due dei quali apparivano in stato di alterazione psicofisica.

I Carabinieri hanno ispezionato anche il tratto stradale percorso in retromarcia e hanno rinvenuto nell’intercapedine di un guardrail due involucri di cellophane; uno conteneva un panetto di hashish del peso di quasi 100 grammi e l’altro poco meno di 2 grammi di cocaina, dei quali i tre giovani si erano appena liberati.

I carabinieri hanno successivamente esteso la perquisizione anche nelle abitazioni dei tre giovani; in quella dei due fratelli hanno rinvenuto un bilancino di precisione perfettamente funzionante.

La droga ed il bilancino sono stati sequestrati e i tre sono stati arrestati. Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati condotti presso le proprie abitazioni, in attesa di comparire davanti al giudice del tribunale di Patti per l’udienza di convalida dell’arresto.