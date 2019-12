“Facciamo Ecoscuola”, l’iniziativa lanciata dal Movimento 5 Stelle

«Con i deputati e senatori del Movimento 5 Stelle abbiamo messo a disposizione 3 milioni di euro ricavati dalle restituzioni degli stipendi da parlamentare per progetti che portino nelle scuole italiane il tema della sostenibilità ambientale. I fondi saranno distribuiti su base regionale e a disposizione della Sicilia ci sono oltre 290 mila euro. Entro il 15 gennaio 2020 ogni scuola pubblica italiana può presentare il proprio progetto e partecipare alla successiva votazione on line, che determinerà quale scuola riceverà i 10.000 o 20.000 euro disponibili a seconda della tipologia di intervento programmato».

Questa la proposta lanciata dal sottosegretario alle finanze Alessio Villarosa e da Antonella Papiro, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati; si vuole dare un contributo al miglioramento della qualità della vita e della didattica negli istituti scolastici, auspicando che siano tanti i dirigenti scolastici siciliani a voler aderire presentando un progetto. «Il tempo per poter presentare un progetto valido stringe, ha ricordato il sottosegretario Villarosa; manca meno di un mese ormai e spero che molti presidi della provincia di Messina decidano di partecipare al nostro progetto. Sono parecchi gli interventi ammissibili: isolamento termico, installazione di pannelli solari, riciclo dei rifiuti o risparmio dell’acqua, messa in sicurezza degli spazi, rimozione di amianto, mobilità sostenibile, percorso di educazione ambientale, piantumazione di alberi e orti scolastici e giornate di sensibilizzazione e attivismo ambientale!» Per Villarosa e Papiro “con i 3 milioni di euro raccolti grazie alle nostre restituzioni, di cui 300 mila euro destinati in Sicilia, abbiamo dato vita all’iniziativa “Facciamo EcoScuola”, che ha l’obiettivo di investire su un tema che sta molto a cuore alle nuove generazioni: l’ambiente e la salvaguardia del Pianeta in cui viviamo; il nostro movimento non pretende alcun tipo di contropartita o di visibilità da questa campagna. Il nostro obiettivo e usare bene i soldi che restituiamo ai cittadini e sostenere grazie a questi soldi piccoli ma preziosi interventi utili a garantire sicurezza, qualità degli spazi e la sensibilizzazione dei nostri ragazzi.”